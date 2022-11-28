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Движение по Горьковскому шоссе полностью перекрыто

17:49
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Причина – серьезное ДТП

Остановлено движение по Горьковскому шоссе в Подмосковье. На трассе - серьезное ДТП, инцидент произошел на выезде из Ногинска.

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"На трассе М7 "Волга" (Горьковское шоссе, г. Ногинск, Выездная улица, 1А) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы", - сообщил в Telegram столичный департамент транспорта.

Подчеркивается, что движение по Горьковскому шоссе полностью перекрыто. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

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