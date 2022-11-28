Крупнейший в мире действующий вулкан проснулся на Гавайях

Мауна-Лоа извергается впервые за 40 лет

Первое за 40 лет извержение крупнейшего в мире действующего вулкана Мауна-Лоа началось на Гавайях. Последствия стихии уже ощутили на себе жители Большого острова Гавайев, страдает и акватория вокруг островов.

"Пеплопад может причинить вред сельскохозяйственным культурам и животным, возможны повреждения оборудования и инфраструктуры, может снизиться видимость. Если последствия окажутся серьезными, то может потребоваться очистка территории от пепла", — приводит CNN сообщение Управления по туризму штата Гавайи.

Нынешнее извержение прервало самый продолжительный период покоя в истории вулкана. В последний раз Мауна-Лоа извергался в 1984 году.

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