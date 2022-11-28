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ВОЗ переименовала оспу обезьян из-за расизма

18:42
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Использование изначального названия будет постепенно прекращено

В документах Всемирной организации здравоохранения оспа обезьян будет иметь другое наименование, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

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"По итогам серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ начнет использование нового предпочтительного термина "mpox" в качестве синонима оспы обезьян", - сказано в сообщении.

Оспа обезьян по-английски - monkeypox.

Как уточнили в ВОЗ, использование названия "оспа обезьян" будет постепенно прекращено.

В ВОЗ ранее поступили сообщения о том, что в ряде стран "в некоторых общинах", а также "онлайн" звучат "расистские и стигматизирующие высказывания". Именно с этим и связано переименование, объяснили представители организации.

С начала года в мире выявили 80611 случаев mpox. Умерли 53 пациента.

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