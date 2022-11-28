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Жителей Германии предупредили об угрозе дефицита пива

18:55
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

До конца года в стране закроются 5% пивоварен

Энергокризис и плохой урожай могут обернуться для жителей Германии дефицитом пива. По данным Ассоциации немецких производителей хмеля, к концу года закроются до 5% пивоварен.

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"2022 был действительно очень плохим. В общей сложности из-за неудачного урожая и выросших производственных цен, производители хмеля недосчитались 134 миллиона евро", - заявил журналистам председатель Ассоциации немецких производителей хмеля Адольф Шапфль.

Шапфль добавил, что, помимо плохого урожая и подорожания хмеля, в связи с событиями на Украине выросли цены на электроэнергию, газ и удобрения. Эксперты считают, что кризис затронет небольшие пивоварни и производителей хмеля. Ранее общий годовой доход производителей достигал 300 миллионов евро в год, передает РИА Новости.

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