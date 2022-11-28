ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1б"

19:04
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

С космическим аппаратом в интересах Минобороны России

Министерство обороны России сообщило, что Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.

Россия предостерегла США от применения спутников для помощи Киеву
Россия запустила в космос первый спутник проекта "Сфера"

"28 ноября, в 18 часов 17 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.

В октябре стало известно, что ракета-носитель "Союз" с двумя военными спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Плесецк. Как сообщили в Министерстве обороны, на орбиту были отправлены аппараты, которые занесены в главный каталог космических объектов под названием "Космос-2561" и "Космос-2562".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.