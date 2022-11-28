С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1б"

С космическим аппаратом в интересах Минобороны России

Министерство обороны России сообщило, что Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.

"28 ноября, в 18 часов 17 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.

В октябре стало известно, что ракета-носитель "Союз" с двумя военными спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Плесецк. Как сообщили в Министерстве обороны, на орбиту были отправлены аппараты, которые занесены в главный каталог космических объектов под названием "Космос-2561" и "Космос-2562".

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