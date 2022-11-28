Теряет преимущества: что известно о расследовании в отношении Макрона

Французская финансовая прокуратура расширит досудебные действия

Заголовки французских газет пестрят сообщениями о возможном нелегальном финансировании предвыборных кампаний Эмманюэля Макрона. Национальная финансовая прокуратура Франции и трое следственных судей пытаются выяснить связь между американской консалтинговой компанией McKinsey и ближайшим окружением президента Пятой Республики. К ранее выдвинутым обвинениям в неуплате McKinsey корпоративных налогов и отмывании денег прибавилась формулировка "фаворитизм". А это значит, что под прицелом - версия о том, имела ли американская контора привилегии при заключении государственных контрактов во Франции.

Фигурантом расследования Эмманюэль Макрон становится не в первый раз. Пять лет назад политика уже подозревали в коррупции. В бытность министром финансов он без проведения тендера нанял рекламную фирму для организации в Лас-Вегасе вечеринки, официальная цель которой была заявлена как продвижение французского бизнеса в США. Примерно тогда же выяснилось, что задекларированные Макроном суммы не соответствуют тому, что он фактически заработал. То есть будущий лидер Франции пытался обмануть налоговую службу. А потом, в ходе президентской кампании, еще и всех избирателей.

"Французская финансовая прокуратура расширит досудебные расследования по "делу McKinsey" и проверит условия финансирования предвыборной кампании Эмманюэля Макрона. Расследования также касаются подозрений в "фаворитизме" и его сокрытии президентом", - пишет Le Figaro.

Вот с такими громкими заголовками вышла французская пресса. На первых полосах - обвинения президента Макрона в том, что обе его избирательные кампании незаконно финансировались американской консалтинговой фирмой McKinsey, эти расходы официально нигде не отображались. В качестве благодарности бизнесмены-благотворители после победы своего кандидата получили госконтракты на внушительные суммы. К тому же, работая на территории Пятой Республики, компания 9 лет не платила никаких корпоративных налогов, хотя ворочала сотнями миллионов евро. Елисейский Дворец поначалу хранил молчание, но объясниться все-таки пришлось.

"Обо всем этом мы уже говорили во время избирательной кампании. И я давал комментарии. Об обвинениях в уходе от уплаты налогов я узнал из прессы. Пусть правосудие выполняет свою работу. Это нормально", - сказал сам Макрон.

Получать деньги у частных инвесторов и иностранцев французским (да и не только) политикам не привыкать. Николя Саркози обвиняли в том, что захаживал за пухлыми конвертами в особняк семьи Бетанкур, которая владеет косметическим концерном, и брал у Муаммара Каддафи 50 миллионов евро на свою избирательную кампанию. "Отблагодарил" в 2011 году участием Франции в интервенции в Ливию, закончившуюся убийством лидера и распадом североафриканского государства. Обвиняли и отправляли Саркози в тюрьму за коррупцию и взятки от иностранцев уже при президенте Макроне. Возможно, что таким образом тот избавлялся от потенциальных конкурентов. Но в итоге сам вляпался в аналогичный скандал. И просто так отряхнуться и пойти дальше вряд ли получится.

Удивительно, но пока затаилась французская оппозиция. Радости от расширения расследования против фирмы McKinsey и на избирательную кампанию Макрона не скрывают, но ждут итогов расследования. Кроме внутренних врагов ставленник империи Ротшильдов умудряется с каждым днем наживать все больше внешних. Разозлил англичан заявлением о планах наложить вето на назначение британского министра обороны Уоллеса на должность генсека НАТО. Конфликтует с Турцией, Китаем, Бразилией, Саудовской Аравией. Перессорился с половиной ЕС. Публично пытается загнать в угол канцлера Шольца. Хотя именно Франция и Германия - столпы и локомотивы ЕС. И сейчас должны быть едины как никогда. Но, судя по всему, не могут договориться даже по принципиальным вопросам.

"Французы обиделись, что Шольц принял программу помощи в энергетике своей стране на 200 миллиардов евро, не посоветовавшись с французами. Но ведь как он собирается осуществлять эту помощь? В том числе снова начать восстанавливать и строить заново АЭС. В Германии они сейчас 15-20% дают и под угрозой закрытия. Во Франции АЭС дают 70% электроэнергии. И предъявлять претензии, что соседи решили пойти по пути Франции, не очень логично", - отметил политолог Владимир Жарихин.

Макрон, претендуя стать новым лидером ЕС и подменить Шольца, нелогичен от начала и до конца. Слишком много суетится и теряет на ходу все державные преимущества Франции. Как единственного государства в ЕС, обладающего собственным ядерным оружием и не имеющим на своей территории американских военных баз. Макрон то заискивает перед каждым новым хозяином Белого дома и безропотно выполняет все директивы Вашингтона, то обвиняет США в двойных стандартах. То примеряет на себя роль миротворца в урегулировании украинского кризиса и обрывает трубку Владимиру Путину, то поставляет Киеву вооружения, требует покарать Россию за блэкаут на Украине и снова запрашивает разговор с Москвой.

Лилия Акиньшина, Алсу Янгляева, "ТВ Центр"

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