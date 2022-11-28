"Голова закружилась": все подробности смертельного ДТП на улице Свободы

Погибли 37-летняя женщина и ее 4-летний сын

Столичная прокуратура обнародовала результаты экспертизы виновницы вчерашнего смертельного ДТП на северо-западе Москвы. Выяснилось, что Наталья Украинская, сидевшая за рулем внедорожника, в момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения. Она выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми. Мать и ее 4-летний сын погибли. Девочка, которой всего 11 месяцев, в больнице.

Момент смертельного ДТП на северо-западе столицы попал на камеры видеонаблюдения. Вот автомобиль KIA Sportage на большой скорости едет по трамвайным путям на улице Свободы, задевает стоящий трамвай, пересекает проезжую часть, вылетает на тротуар и переворачивается. Но самое страшное остается за кадром. Под колесами внедорожника - пешеходы: мать с двумя маленькими детьми. Очевидцы бросаются к месту трагедии. Из лежащей на боку машины самостоятельно выбирается женщина. По ее словам, за рулем у нее "закружилась голова".

От чего закружилась голова у Натальи Украинской, сидевшей на водительском месте, уже выяснили эксперты. Как сообщают информагентства со ссылкой на прокуратуру Москвы, в момент аварии женщина находилась под действием наркотиков. Именно из-за этого, скорее всего, она не справилась с управлением и сбила пешеходов. Очевидцы также утверждают, что внедорожник двигался подозрительно быстро и попыток затормозить водитель не предпринимала.

В результате ДТП 37-летняя женщина и ее 4-летний сын от полученных травм скончались на месте. 11-месячная девочка, которая находилась в коляске, серьезно пострадала. За жизнь ребенка сейчас борются врачи.

"В отношении женщины, находившейся за рулём автомобиля, возбуждено уголовное дело. Ее действия квалифицированы как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы", - сообщила Анастасия Анфиногенова, старший прокурор отдела прокуратуры Москвы.

Как рассказали родственники, Наталья Украинская за рулем больше 10 лет. Теперь ей грозит от 8 до 15 лет заключения и лишение права заниматься определенными видами деятельности на срок до 3 лет. Меру пресечения в отношении фигурантки уголовного дела в Хорошевском суде изберут уже во вторник. Следствие намерено ходатайствовать о заключении женщины под стражу.

Оксана Фомичева, Оксана Коваленко, Андрей Пашутин, Артемий Мельников, "ТВ Центр"

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