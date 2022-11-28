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В России собрали рекордный урожай зерновых

22:23
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Агропром - один из самых успешных секторов экономики страны

Рекордный урожай зерновых - более 150 миллионов тонн - был собран этой осенью в России, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Агропром - один из самых успешных секторов экономики страны. Особое внимание сейчас уделяется селекции и генетике. На развитие отрасли в этом году из бюджета было выделено более 25 миллиардов рублей. Премьер подчеркнул, что земли, пригодные для сельского хозяйства, не должны пропадать впустую.

"Как недавно отмечал президент, мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей продовольствия. Чтобы сохранять лидирующие позиции, важно использовать все имеющиеся ресурсы, в первую очередь - земли сельскохозяйственного назначения. Именно поэтому правительство поддержало запуск специальной государственной программы. Она начала действовать с текущего года. В ней предусмотрели максимальное вовлечение в оборот сельхозугодий в течение ближайших восьми лет. Это более 13 миллионов гектаров", - отметил Мишустин.

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