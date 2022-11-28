Медведев предложил советнику Зеленского видеовключение из СИЗО

Киев продолжает мечтать о возвращении Крыма

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире украинского ТВ, что намерен через шесть месяцев провести прямое включение сделать включение с набережной в Ялте.

На это высказывание отреагировал зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", - написал он в Twitter.

Ранее в Киеве неоднократно говорили, что намерены "освободить" Крым, который вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции.

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