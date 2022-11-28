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Мощные взрывы прогремели в Харьковской области

19:32
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Ранее были отражены атаки ВСУ на купянском направлении

Мощные взрывы прогремели в Купянске Харьковской области. Подробности пока не сообщаются.

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"Сообщают о сильных взрывах в Купянске", - пишет украинское издание "Страна.ua" в Telegram.

На купянском направлении 28 ноября велись активные боевые действия. По данным Минобороны России, были отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. В результате уничтожены более 50 украинских боевиков, танки и бронемашины.

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