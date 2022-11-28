Мощные взрывы прогремели в Харьковской области

Ранее были отражены атаки ВСУ на купянском направлении
Мощные взрывы прогремели в Купянске Харьковской области. Подробности пока не сообщаются.
"Сообщают о сильных взрывах в Купянске", - пишет украинское издание "Страна.ua" в Telegram.
На купянском направлении 28 ноября велись активные боевые действия. По данным Минобороны России, были отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. В результате уничтожены более 50 украинских боевиков, танки и бронемашины.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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