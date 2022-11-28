Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом в Подмосковье

Госпитализированы 11 человек

Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило, что взяло на контроль ситуацию со случаями инфекционного менингита в Подмосковье у работников Ozon, передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия.

С клинической картиной инфекционного менингита были госпитализированы 11 человек. В очагах выявлено также более 15 человек с признаками ОРВИ.

Случаи инфекционного менингита обнаружили у работников складского комплекса, расположенного в г.о. Истра Московской области.

В Ozon ранее заявили, что массового заражения среди работников нет, сам склад обработан и продолжает функционировать.

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