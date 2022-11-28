Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом в Подмосковье

Госпитализированы 11 человек
Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило, что взяло на контроль ситуацию со случаями инфекционного менингита в Подмосковье у работников Ozon, передает РИА Новости.
В ведомстве добавили, что проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия.
С клинической картиной инфекционного менингита были госпитализированы 11 человек. В очагах выявлено также более 15 человек с признаками ОРВИ.
Случаи инфекционного менингита обнаружили у работников складского комплекса, расположенного в г.о. Истра Московской области.
В Ozon ранее заявили, что массового заражения среди работников нет, сам склад обработан и продолжает функционировать.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"