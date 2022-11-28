Россиянам облегчили поездки на Сейшелы

Число рейсов увеличится, COVID-сертификаты больше не нужны

Российским туристам больше не потребуются сертификаты о вакцинации или тестировании на COVID-19 для въезда на Сейшелы. Как сообщили в посольстве России в этой стране, послабления вступят в силу с 1 декабря. В диппредставительстве также ожидают, что "Аэрофлот" увеличит количество рейсов на острова.

"В настоящее время, помимо различных авиамаршрутов между Россией и Сейшелами через третьи страны, Москву и Викторию связывают прямые рейсы "Аэрофлота", осуществляемые дважды в неделю. Учитывая имеющийся опыт, полагаем, что в пиковые сезоны отечественный флагман может увеличить частоту полетов на острова", - приводит сообщение посольства ТАСС.

В дипведомстве напомнили, что в 2021 году число рейсов доходило до 4 в неделю. В посольстве отметили, что путешественникам предписывается иметь страховку, которая покроет в том числе и случаи заболевания коронавирусом.

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