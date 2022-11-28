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Киев потребовал у Запада ракеты дальностью свыше 800 км

20:55
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Такие боеприпасы позволят обстреливать российские регионы

Украине нужны ракеты дальностью действия свыше 800 километров. С таким требованием к западным поставщикам оружия обратился секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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"Самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины - ракеты дальностью 800 километров и больше, которые позволят значительно сэкономить на генераторах", - приводит размещенное в соцсети заявление Данилова РИА Новости.

Вашингтон ранее отказался поставлять Киеву системы с дальностью применения около 300 километров. В США опасаются, что Украина может использовать их для обстрела российской территории, это обострит конфликт с Москвой. В случае же поставок ракет с дальностью более 800 км в зоне поражения окажется целый ряд регионов России.

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