Киев потребовал у Запада ракеты дальностью свыше 800 км

Такие боеприпасы позволят обстреливать российские регионы

Украине нужны ракеты дальностью действия свыше 800 километров. С таким требованием к западным поставщикам оружия обратился секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины - ракеты дальностью 800 километров и больше, которые позволят значительно сэкономить на генераторах", - приводит размещенное в соцсети заявление Данилова РИА Новости.

Вашингтон ранее отказался поставлять Киеву системы с дальностью применения около 300 километров. В США опасаются, что Украина может использовать их для обстрела российской территории, это обострит конфликт с Москвой. В случае же поставок ракет с дальностью более 800 км в зоне поражения окажется целый ряд регионов России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"