Ситуацию в украинской энергетике признали катастрофической

Ожидается рост протестов среди населения страны

Близкой к катастрофической назвали ситуацию в отдельных регионах Украины аналитики компании "Укрэнерго". Доклад экспертов, направленный украинскому Минобороны, попал в распоряжение властей ДНР.

"Ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической. Энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60%", - приводит содержание документа РИА Новости.

Аналитики отмечают дефицит квалифицированных бригад и нехватку комплектующих для ремонта энергообъектов. Авторы документа предполагают, что подобная ситуация может привести к росту протестных настроений среди населения страны.

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