ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бразилия вслед за Францией вышла в плей-офф ЧМ-2022

21:56
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Бразильцы возглавляют таблицу группы G

Сборная Бразилии со счетом 1:0 обыграла Швейцарию во втором туре чемпионата мира по футболу в Катаре.
Западные СМИ всеми силами пытаются очернить ЧМ в Катаре

Единственный гол на 83-й минуте забил Каземиро. До этого арбитр после видеоповтора не засчитал гол бразильца Винисиуса Жуниора.

Бразильцы возглавляют таблицу группы G, у команды 6 очков, она досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Швейцария идет на второй позиции с 3 баллами. У Камеруна и Сербии по 1 очку.

Ранее путевку в плей-офф на ЧМ-2022 себе обеспечила Франция.

Финал турнира состоится 18 декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Бразилии по футболу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.