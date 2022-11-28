Бразилия вслед за Францией вышла в плей-офф ЧМ-2022

Бразильцы возглавляют таблицу группы G

Сборная Бразилии со счетом 1:0 обыграла Швейцарию во втором туре чемпионата мира по футболу в Катаре.

Единственный гол на 83-й минуте забил Каземиро. До этого арбитр после видеоповтора не засчитал гол бразильца Винисиуса Жуниора.

Бразильцы возглавляют таблицу группы G, у команды 6 очков, она досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Швейцария идет на второй позиции с 3 баллами. У Камеруна и Сербии по 1 очку.

Ранее путевку в плей-офф на ЧМ-2022 себе обеспечила Франция.

Финал турнира состоится 18 декабря.

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