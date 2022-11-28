Бразилия вслед за Францией вышла в плей-офф ЧМ-2022

Бразильцы возглавляют таблицу группы G
Сборная Бразилии со счетом 1:0 обыграла Швейцарию во втором туре чемпионата мира по футболу в Катаре.
Единственный гол на 83-й минуте забил Каземиро. До этого арбитр после видеоповтора не засчитал гол бразильца Винисиуса Жуниора.
Бразильцы возглавляют таблицу группы G, у команды 6 очков, она досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Швейцария идет на второй позиции с 3 баллами. У Камеруна и Сербии по 1 очку.
Ранее путевку в плей-офф на ЧМ-2022 себе обеспечила Франция.
Финал турнира состоится 18 декабря.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"