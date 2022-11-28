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Россиян призвали "строго воздерживаться" от поездок в Сомали

21:55
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Ситуация по-прежнему напряженная

Среди пострадавших в результате нападения боевиков на отель Villa Rose в Могадишо нет российских граждан. Об этом сообщили в посольстве России в Сомали и Джибути.

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"Что касается теракта, совершенного боевиками в отеле Villa Rose 27 ноября с. г., российских граждан среди пострадавших нет. В этой связи настоятельно призываем всех российских граждан строго воздерживаться от поездок в Сомали", - приводит заявление диппредставительства ТАСС.

Уровень террористической угрозы в столице Сомали и регионах продолжает оставаться высоким. Не исключена вероятность повторных атак, подчеркнули в посольстве.

Боевики ворвались в отель Villa Rose вечером 27 ноября. В перестрелке были ранены министр внутренней безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише, замминистра обороны Абдифатах Касим, тяжело ранен бывший директор в Минфине Абдуллахи Башир. Как выяснилось, боевики изначально пытались прорваться в расположенный рядом президентский дворец.

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