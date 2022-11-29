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Bloomberg: ЕС не смог согласовать уровень потолка цен на нефть из России

08:20
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Переговоры внутри ЕС застопорились

Представители правительств стран Евросоюза в понедельник не смогли достичь договоренности об уровне ограничения цен на российскую нефть. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказали информированные источники.
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Как сообщает агентство Bloomberg, Польша и страны Прибалтики по-прежнему считают предлагаемую стоимость нефти слишком высокой.

По данным источников, Евросоюз обсуждает возможность установить потолок на уровне 62 долларов за баррель. Хотя большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель, Польша выступила за установку лимита на уровне 30 долларов.

Европейские дипломаты утверждали, что такие разногласия способны нарушить единство внутри Евросоюза.

25 ноября министры энергетики стран ЕС также не смогли договориться по поводу потолка цен на российский газ. При этом они договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Их объем в 2023 году составит 15% общей вместимости газохранилищ государств-членов сообщества.

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