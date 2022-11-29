Об этом рассказали в городе Снегиревка

Украинские власти, контролирующие сейчас Снигиревский район Херсонской области после передислокации российских Вооруженных сил, арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал мэр Снегиревки Юрий Барбашов.

По словам градоначальника, в городе, как и по всей Херсонской области и в областном центре "происходит разгул террора — безрассудного, бессудного, бесчеловечного террора".

Под арест были взяты сотрудники администрации — люди, которые занимались оформлением социальных выплат. Как отметил Барбашов, они "фактически спасали людей, то есть люди получили деньги для того, чтобы жить, и получили очень хорошие суммы, оформляли пенсионные выплаты, которые опять же в несколько раз превышают пенсии, которые назначила Украина". Именно это вменяется им в вину.

При этом мэр уточнил, что арестованы "не самые значимые люди из администрации", которые остались на месте и отказались эвакуироваться из-за того, что им приходилось присматривать за больными родственниками.

Барбашов не исключил, что репрессиям подверглись и другие жители района, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, поскольку "он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями".

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