Global Times: НАТО резко сократит поставки оружия Киеву из-за экономических проблем

По словам источников, инициатива исходит от европейских членов НАТО

Европейские члены НАТО сократят помощь и поставки оружия Украине из-за экономического истощения. Об этом во вторник, 29 ноября, пишет китайское издание Global Times.

По данным СМИ, вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки сохранятся лишь на символическом уровне.

Журналисты напоминают, что европейские страны серьезно пострадали из-за конфликта на Украине, что выразилось в росте счетов за электроэнергию и огромной инфляции. Наряду с этим общественная поддержка украинских властей в этих странах падает.

Global Times предполагает, что официальные представители НАТО, в частности, генсек Альянса Йенс Столтенберг, вскоре столкнутся с нарастающим давлением на фоне того, что они призывают европейские страны продолжать обеспечивать поставки на Украину. Однако "если они продолжат, это станет для них невыносимым бременем".

При этом нарастают противоречия между США и Европой. Европейские страны разочарованы тем, что США продают им энергоносители по стремительно растущим на фоне энергетического кризиса, а принятый Вашингтоном закон о снижении инфляции серьезно ущемил их интересы.

Ранее американские СМИ отмечали, что две трети государств НАТО истощили свои резервы, помогая вооружением Киеву, поскольку западное оружие уничтожается на Украине быстрее, чем его успевают производить. При этом Соединенные Штаты, хоть и обладают серьезным арсеналом, но не желают перебрасывать вооружение из Тайваня и Южной Кореи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"