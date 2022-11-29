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В бундестаге объяснили отказ Шольца передать Украине танки

09:00
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Берлин опасается реакции России

Канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки из страха перед Россией. Такое заявление сделал депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер.
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Депутат напомнил, что ФРГ месяцами игнорировала просьбу поставить Польше танки Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.

Как заявил парламентарий в интервью ntv.de, Шольца "встревожило" распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск можно считать провокацией со стороны Германии.

При этом Кизеветтер скептически отозвался о заявлении канцлера ФРГ о том, что Берлин не станет предпринимать никаких шагов в отношении ситуации на Украине без согласования с союзниками по НАТО. По мнению депутата, "Шольц сам заставил себя действовать в одиночку".

Ранее украинские власти выражали разочарование объемами и содержанием военной помощи от Германии. В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц напоминал Киеву, что военное оборудование и оружие нельзя купить, как автомобиль в салоне, а те, кто думают иначе, сильно ошибаются.

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Олаф Шольца
Олаф Шольца
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