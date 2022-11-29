В бундестаге объяснили отказ Шольца передать Украине танки

Берлин опасается реакции России

Канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки из страха перед Россией. Такое заявление сделал депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер.

Депутат напомнил, что ФРГ месяцами игнорировала просьбу поставить Польше танки Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.

Как заявил парламентарий в интервью ntv.de, Шольца "встревожило" распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск можно считать провокацией со стороны Германии.

При этом Кизеветтер скептически отозвался о заявлении канцлера ФРГ о том, что Берлин не станет предпринимать никаких шагов в отношении ситуации на Украине без согласования с союзниками по НАТО. По мнению депутата, "Шольц сам заставил себя действовать в одиночку".

Ранее украинские власти выражали разочарование объемами и содержанием военной помощи от Германии. В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц напоминал Киеву, что военное оборудование и оружие нельзя купить, как автомобиль в салоне, а те, кто думают иначе, сильно ошибаются.

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