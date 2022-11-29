Семь стран Европы пообещали помочь Украине подготовиться к зиме

Украинские власти признают, что страну ждет суровая зима

Министры иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии взяли на себя обязательства поддержать Украину в подготовке к зиме и восстановлении ее энергетической инфраструктуры. Совместное заявление политиков опубликовано во вторник, 29 ноября.

В документе говорится, что европейские страны обязуются оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и поддерживать усилия Украины по подготовке к зиме, в частности, по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

Министры также поддержали расширение зерновой инициативы и укрепление сотрудничества в сфере кибербезопасности и цифровизации.

Наряду с этим авторы заявления призвали усиливать антироссийские санкции и ограничить выдачу виз российским гражданам для въезда в страны Евросоюза, сообщает ТАСС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что помощь Киеву необходимо наращивать и дальше, в том числе для того, чтобы Украина смогла пережить предстоящую зиму. При этом чиновник рассказал, что расходы Евросоюза на оказание помощи и поддержки Украине уже достигли 22 млрд евро.

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