В результате пожара в многоэтажке в Екатеринбурге погибли два человека

Огонь вспыхнул поздно вечером

Два человека погибли, ещё трое госпитализированы в результате возгорания в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге.

Огонь в квартире на третьем этаже вспыхнул поздним вечером, началось сильное задымление, с верхних этажей людей пришлось эвакуировать с помощью высотной лестницы. Спасатели вывели более 30 человек, в том числе семерых детей, ещё около 60 жителей покинули здание самостоятельно.

На месте происшествия работали 22 пожарных, были задействованы шесть единиц спецтехники. С возгоранием спасатели справились ближе к полуночи. По предварительной версии экспертов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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