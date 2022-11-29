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В результате пожара в многоэтажке в Екатеринбурге погибли два человека

08:55
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Огонь вспыхнул поздно вечером

Два человека погибли, ещё трое госпитализированы в результате возгорания в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге.

Огонь в квартире на третьем этаже вспыхнул поздним вечером, началось сильное задымление, с верхних этажей людей пришлось эвакуировать с помощью высотной лестницы. Спасатели вывели более 30 человек, в том числе семерых детей, ещё около 60 жителей покинули здание самостоятельно.

На месте происшествия работали 22 пожарных, были задействованы шесть единиц спецтехники. С возгоранием спасатели справились ближе к полуночи. По предварительной версии экспертов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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Пожар в многоэтажке в Екатеринбурге
Пожар в многоэтажке в Екатеринбурге
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