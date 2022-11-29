В Канаде осудили появление премьер-министра Трюдо на шоу трансвеститов

Канадский премьер поддержал разнообразие

Ближе к массам, самым разным. Политик должен держать нос по ветру и сердцем чувствовать актуальные тренды. Премьер Канады Джастин Трюдо неожиданно появился в телешоу с участием трансвеститов. Нет, никакого модного каминг-аута не было, Трюдо не объявлял, что уже чувствует себя существом другого пола. Акция была сугубо политическая – премьер выступил в качестве лидера, горячо поддерживающего разнообразие.

"Для меня невероятное удовольствие быть частью благородной борьбы на правой стороне", - заявил он.

Восторг и аплодисменты. Понятно желание политика завоевать симпатии разного рода меньшинств, но его слова задели телевизионную аудиторию, которая вдруг осознала, что в отличие от Трюдо, она, возможно и не на той стороне, которая права? Самые жесткие комментарии: политики пытаются превратить страну в горстку радикальных "пробужденных" идиотов.

- Если вы продолжаете голосовать за таких недоумков, как Трюдо, тогда наслаждайтесь нашей новой страной. Демократы стараются представить извращения, как нечто нормальное с момента обнаружения ноутбука Хантера Байдена и ареста Эпштейна.

Упомянутый Джеффри Эпштейн еще в 2008 году получил тюремный срок за растление малолетних. В материалах дела фигурировало имя британского принца Эндрю, брата короля Карла III. Герцогу пришлось откупаться от обвинений в сексуальном насилии. Тюрьмы избежал, но лишился десятка высоких званий.

Мнение обычных граждан: избранные всегда уйдут от наказания, но постараются расширить представления о терпимости.

А забота политиков: поддержать любую громкую кампанию, чтобы подтвердить свою репутацию демократичных, гуманных и справедливых государственных деятелей

Движение БЛМ за права цветных меньшинств обернулось едва ли не уличным террором. Погромы, грабежи, все это стало частью борьбы за права угнетенных. Деньги на Фонд поддержки БЛМ потекли рекой – сумма пожертвований приблизилась 100 миллионам долларов. Пока лидеры движения не начали покупать себе виллы и роскошные апартаменты. Тут и выяснилось, что спонсировали движение некоммерческие организации, созданные Демократической партией, которой тогда нужно было во что бы то ни стало поддержать беспорядки и выставить Трампа монстром и расистом. С воцарением Байдена БЛМ чудесным образом перестала устраивать масштабные погромы.

Очередная политическая кампания под видом борьбы за всеобщую терпимость развернулась на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Западные газеты не столько освещали чемпионат, сколько возмущались тем, что в арабской монархии нарушаются права человека, запрещена демонстрация ЛГБТ-символики. Пока ФИФА не сообщило, что можно выходить на трибуны с радужными повязками. Причем здесь футбол?

И этот тренд пройдет. Но политики найдут, за чьи права еще побороться. Даже понимая, что в действительности все не так как на самом деле.

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