Минобороны показало работу связистов в зоне СВО

Они обеспечивают бесперебойный обмен информацией между пунктами управления и подразделениями

Минобороны опубликовало кадры работы российских связистов, которые задействованы в специальной военной операции. Их задача - обеспечивать бесперебойный обмен информацией между пунктами управления и нашими подразделениями. Переговоры ведутся по радиостанциям "Азарт", с их же помощью можно передавать координаты объектов противника по шифрованным каналам.

На бронеавтомобилях "Тигр" радисты оперативно перемещаются вдоль линии соприкосновения, а с помощью квадракоптеров ведут постоянную разведку и увеличивают дальность работы радиостанций.

"Данный квадрокоптер предназначен для транспортировки ретранслятора, что позволяет обеспечивать нам бесперебойную связь и очень помогает нашим товарищам. Очень лёгок в управлении, по нему никаких претензий нету. В данный момент мы эксплуатируем их только с удовольствием и спасибо наши ребятам, что придумали такую классную вещь. Спасибо, мужики!" - говорит Алексей, оператор БПЛА.

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