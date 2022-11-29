Вывел автомобиль из-под огня: названы имена новых героев СВО

Они проявили мужество и отвагу

Майор Денис Черняков во время вылазки вместе со своим подразделением, обнаружил в лесополосе группу украинских диверсантов. Наши военные их уничтожили и захватили вражеский автомобиль. В ходе ещё одного боя Денис, несмотря на полученное ранение, эвакуировал пострадавших сослуживцев и при этом продолжил корректировать огонь нашей артиллерии.

Подразделение лейтенанта Ивана Мещерякова обороняло один из стратегически важных населённых пунктов от превосходящих сил ВСУ. Разведав вражеские позиции при помощи беспилотника, наши военные мощным ударом вывели из строя три танка и четыре боевых машины радикалов. Оставшись без бронетехники, неонацисты попытались закрепиться в лесополосе, но также были уничтожены точным огнём артиллерии.

Рядовой Алексас Рудзинскас во время доставки боеприпасов попал под артиллерийский обстрел с позиций националистов. Умело маневрируя, Алексас вывел автомобиль из-под огня, не допустил подрыва боеприпасов и вовремя доставил их на позиции наших военных.

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