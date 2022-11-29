ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вывел автомобиль из-под огня: названы имена новых героев СВО

09:00
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Они проявили мужество и отвагу

Майор Денис Черняков во время вылазки вместе со своим подразделением, обнаружил в лесополосе группу украинских диверсантов. Наши военные их уничтожили и захватили вражеский автомобиль. В ходе ещё одного боя Денис, несмотря на полученное ранение, эвакуировал пострадавших сослуживцев и при этом продолжил корректировать огонь нашей артиллерии.

Подразделение лейтенанта Ивана Мещерякова обороняло один из стратегически важных населённых пунктов от превосходящих сил ВСУ. Разведав вражеские позиции при помощи беспилотника, наши военные мощным ударом вывели из строя три танка и четыре боевых машины радикалов. Оставшись без бронетехники, неонацисты попытались закрепиться в лесополосе, но также были уничтожены точным огнём артиллерии.

Рядовой Алексас Рудзинскас во время доставки боеприпасов попал под артиллерийский обстрел с позиций националистов. Умело маневрируя, Алексас вывел автомобиль из-под огня, не допустил подрыва боеприпасов и вовремя доставил их на позиции наших военных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.