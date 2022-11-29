ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфед поступило представление об отставке Кудрина

09:37
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Представление рассмотрят в среду, 30 ноября

В Совет Федерации во вторник поступило представление президента России об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты. Об этом сообщил председатель бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолий Артамонов, пишет РИА Новости.

Накануне Артамонов заявлял, что Совет Федерации может рассмотреть вопрос об отставке Кудрина на заседании в среду. Источник агентства эту информацию подтвердил.

Сообщения о переходе Алексея Кудрина из Счетной палаты на работу в "Яндексе" появились на прошлой неделе. Сообщалось о личной встрече Кудрина с Владимиром Путина, в ходе которой решение было согласовано. Пресс-секретарь президента эту информацию не подтверждал.

Газета РБК в выходные сообщала, что на посту главы Счетной палаты Кудрина может сменить вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Его помощник эту информацию не подтвердил.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.