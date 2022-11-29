В Совфед поступило представление об отставке Кудрина

Представление рассмотрят в среду, 30 ноября

В Совет Федерации во вторник поступило представление президента России об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты. Об этом сообщил председатель бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолий Артамонов, пишет РИА Новости.

Накануне Артамонов заявлял, что Совет Федерации может рассмотреть вопрос об отставке Кудрина на заседании в среду. Источник агентства эту информацию подтвердил.

Сообщения о переходе Алексея Кудрина из Счетной палаты на работу в "Яндексе" появились на прошлой неделе. Сообщалось о личной встрече Кудрина с Владимиром Путина, в ходе которой решение было согласовано. Пресс-секретарь президента эту информацию не подтверждал.

Газета РБК в выходные сообщала, что на посту главы Счетной палаты Кудрина может сменить вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Его помощник эту информацию не подтвердил.

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