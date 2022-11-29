Украина попросила у США дополнительные объемы газа на зиму

Обсуждались и другие виды помощи

"Нафтогаз Украины" запросил у США дополнительные объемы газа на зимний период. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал руководитель компании Алексей Чернышов.

Как заявил Чернышов, дополнительный объем газа является ключевым и необходимым условием "для прохождения этого отопительного сезона".

Чиновник встретился c председателем Агентства США по международному развитию в Европе и Азии Эрин Макки. Во время встречи стороны обсудили предоставление Украине не только газа, но и газовых компрессоров и дизель-генераторов, а также оборудования для добычи газа.

Объемы и сроки предоставления такой помощи не уточняются, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии взяли на себя обязательства поддержать Украину в подготовке к зиме и восстановлении ее энергетической инфраструктуры.

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