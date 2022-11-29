Минздрав опроверг резкое подорожание лекарств

Рост цен существенно ниже инфляции

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России с начала 2022 года изменились на 2,3%. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как отметил глава Министерства здравоохранения, подорожание препаратов этой группы оказалось значительно ниже уровня инфляции по стране.

Центробанк прогнозирует уровень инфляции по итогам 2022 года на уровне 12-13%, сообщает РИА Новости.

Ранее Михаил Мурашко отмечал, что больших угроз по поставкам зарубежных препаратов в России из-за санкций не отмечается, но логистические цепочки иногда дают задержки. Глава Минздрава также рассказал, что наращивание объемов производства препаратов в России идет по плану высокими темпами.

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