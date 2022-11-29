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Минздрав опроверг резкое подорожание лекарств

10:20
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Рост цен существенно ниже инфляции

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России с начала 2022 года изменились на 2,3%. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Минздрав рассказал о запасе лекарств в регионах

Как отметил глава Министерства здравоохранения, подорожание препаратов этой группы оказалось значительно ниже уровня инфляции по стране.

Центробанк прогнозирует уровень инфляции по итогам 2022 года на уровне 12-13%, сообщает РИА Новости.

Ранее Михаил Мурашко отмечал, что больших угроз по поставкам зарубежных препаратов в России из-за санкций не отмечается, но логистические цепочки иногда дают задержки. Глава Минздрава также рассказал, что наращивание объемов производства препаратов в России идет по плану высокими темпами.

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