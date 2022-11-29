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Кудрин заявил о планах работать в "больших проектах" после ухода из Счетной палаты

10:26
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Вопрос об отставке будет рассмотрен завтра

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин подтвердил уход с поста главы СП России.
В Совфед поступило представление об отставке Кудрина

После ухода из Счетной палаты он планирует работать в "больших проектах", связанных с частным бизнесом.

 "В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", - написал Кудин в своем telegram-канале.

Представление президента России об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты поступило в Совет Федерации во вторник, 29 ноября. Сенаторы рассмотрят вопрос о его отставке на заседании 30 ноября.

СМИ пишут, что Кудрин готовится возглавить российское отделение "Яндекса" после ее реорганизации на две структуры. Сообщалось, что он будет курировать взаимоотношения IT-компании с Кремлем.

Преемником Кудрина может стать вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Его помощник эту информацию не подтвердил.

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