Россия допустила участие Китая в нефтяных проектах

Товарооборот между двумя странами в энергетике растет

Россия готова рассмотреть вопрос об участии китайских компаний в нефтяных проектах. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал российский вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс.

Новак отметил, что Россия и Китай нарастили товарооборот в энергетике на 64% в денежном объеме, физически он вырос на 10%.

О готовности к сотрудничеству с Китаем в нефтяных проектах рассказал и глава "Роснефти" Игорь Сечин. По его словам, в компании всегда выступали за интегральное сотрудничество с китайскими партнерами по всей технологической цепочке: разведка и добыча, переработка, создание энергогенерации, реализация на потенциальных рынках сбыта, включая реализацию через розничные сети.

Сечин отметил, что на данном этапе российские энергетические компании готовы представить предложения китайским партнерам по всем ключевым направлениям такого вертикального партнерства, сообщает ТАСС.

Ранее китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Россия и Китай являются друг для друга самыми надежными партнерами. Российский экспорт, который приходится на КНР, достигает 30% ВВП, на импорт приходится 20%.

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