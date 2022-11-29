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Пять регионов получат более 838,5 млн рублей на жилищную инфраструктуру

11:02
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Работа ведется в рамках федерального проекта "Жилье"

Пять субъектов Российской Федерации в опережающем порядке получат более 838,5 млн рублей на создание объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в рамках программ развития жилищного строительства. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Срок ожидания жилья очередниками в России может сократиться до пяти лет

Деньги получат Белгородская, Свердловская, Оренбургская, Курганская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Средства предусмотрены в бюджете на 2023–2024 годы, но будут направлены регионам уже сейчас, с учетом опережающих темпов строительства.

С помощью федерального финансирования будут построены инженерные сети, современные дороги и улицы, а также детская поликлиника. Это необходимо для ввода в эксплуатацию нового жилья, сообщается на официальном сайте кабмина.

Согласно стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года, до 2025 года в стране должны быть улучшены жилищные условия инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, а также отдельных категорий граждан, проживающих в Республике Крым и Севастополе.

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