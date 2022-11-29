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В Израиле попытались скрыть визит украинской делегации

11:04
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Его рассекретили СМИ

В Израиль приехала украинская делегация во главе с генерал-майором Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Визит не афишировался по просьбе израильской стороны, однако о нем в Twitter сообщили журналистка телекомпании "Кешет" Мория Уолберг, а также агентство Israel Radar.

Украинская делегация хочет обсудить договоренности создания систем предупреждения ракетных ударов с представителями Армии обороны Израиля, пишут СМИ.

Ранее стало известно, что Израиль не собирается поставлять Украине вооружения и военную технику. Он подчеркнул, что у Израиля имеются "эксплуатационные ограничения", которые препятствуют организации поставок оружия Киеву, хотя "Израиль на стороне Украины".

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