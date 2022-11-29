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Politico: ЕК начнет переговоры с членами ЕС по новым санкциям против России

11:20
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Речь идет о девятом пакете рестрикций

Еврокомиссия на неделе, начавшейся 28 ноября, планирует начать переговоры со странами Евросоюза по подготовке нового, девятого, пакета санкций в отношении России. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных официальных лиц.
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По утверждению информированных источников, Брюссель намерен обсудить с членами ЕС новые ограничительные меры, которые могут быть включены в девятый санкционный пакет.

Предположительно, это уступка Польше, которая попросила привязать введение потолка цен на российскую нефть к девятому пакету санкций против России. При этом достичь компромисса по ценовому лимиту на нефть пока не удается.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 ноября сообщила о подготовке Евросоюзом нового пакета санкций против России. Она добавила, что цель Евросоюза — ослабить российскую экономику. Брюссель не намерен останавливаться, пока "Украина не победит".

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