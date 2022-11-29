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Госорганы России обязали вести страницы в отечественных соцсетях

11:37
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Это правило начнет действовать 1 декабря

Органы государственной власти в России с четверга, 1 декабря, обязаны вести страницы в российских социальных сетях. Об этом напомнил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, 1 декабря вступит в силу соответствующий закон.

Володин пояснил, что повышение открытости органов государственной власти таким образом будет способствовать лучшему информированию граждан, а также получению обратной связи.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия лидирует в мире по цифровизации государственных услуг. Глава государства дал поручение федеральному правительству обеспечить переход органов государственной власти на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.

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