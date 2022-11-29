Улицы Владивостока превратились в один сплошной каток

В регионе после снега с дождем ударили морозы

В Приморье после снега с дождем резко ударили морозы - дороги, улицы и тротуары превратились в сплошной каток. Во Владивостоке практически полностью оказалось парализовано движение транспорта. С большим трудом удается передвигаться даже пешеходам. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Дорога к жилым домам покрыта льдом. Теряя управление, автомобили катятся с горки и врезаются в другие машины. Циклон накрыл Владивосток накануне вечером. Сначала пошел снег, затем дождь, температура воздуха резко упала, и как результат - город превратился в большой каток.

На Русском острове в ледовом плену оказался городской автобус. Водитель не решился ехать по скользкой дороге. 10 пассажиров 4 часа сидели в салоне, ожидая спецтехнику. Утром водителям, прежде чем тронуться с места, пришлось соскребать ледяную глазурь со своих машин.

"Сильно машина подмерзла? Не, я ее поздно поставил, те кто раньше поставил, у них больше льда", - говорит местный житель.

Но добрались до работы не все. Около 20 автомобилей не смогли проехать на стройку. Даже техника не спустилась, чтобы посыпать трассу. Обрабатывать дороги начали еще накануне вечером. Потребовалось более 700 тонн песко-соляной смеси и 130 тонн жидких реагентов. На основных трассах обошлось без серьезных происшествий. А вот пешеходам пришлось тяжело.

Сегодня жителям рекомендовали не выезжать на личном транспорте. Но, чтобы добраться на остановку приходится идти, а точнее катиться вот по таким тротуарам. Передвигаться по тротуарам и придомовым дорогам сегодня можно было только с мешком песка. Или сразу на коньках. Все пешеходные зоны - сплошное ледовое поле. В травмпункте наплыв пациентов с восьми утра. Основной диагноз - вывих или перелом.

"В основном ломают руку. Потому что человек, когда падает, инстинктивно выставляет руку, масса тела вся на нее, и перелом", - объясняет Глеб Лавриков, заведующий Центром амбулаторной травматологии и ортопедии Владивостокской поликлиники №6.

Сейчас осадки во Владивостоке прекратились. Синоптики прогнозируют понижение температур и усиление ветра в ближайшие сутки.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центр", Владивосток.

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