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ВСУ выпустили десятки снарядов по Донецку

11:50
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Погиб один человек

Десятки снарядов выпустили украинские боевики по центру Донецка. Мина упала рядом с заправкой в Ворошиловском районе. Погиб мирный житель. Повреждены автомобили, выбиты стёкла. На востоке города националисты перебили газопровод. Также под обстрелом Горловка, Макеевка и Яковлевка. Российская артиллерия подавляет огневые точки, наземные войска штурмуют опорные пункты противника.

Одна из самых тревожных ночей в Донецке за последние недели. ВСУ начали интенсивно обстреливать город еще с вечера и продолжали до самого утра – использовали снаряды РСЗО "Град" и "Хаймарс". Не успев укрыться, погиб молодой мужчина. Прямое попадание в частный дом на улице Высотной, это  юго-восток города. В тот момент внутри находилась семья, здесь, к счастью, никто не пострадал.

ВСУ пытаются проводить разведку на Южно-Донецком направлении. Появление боевиков вблизи своих позиций военные ДНР фиксируют с помощью дрона. По выявленной цели немедленно наносят удар из гаубицы 2С1 "Гвоздика". На кадрах видно - противник теряет бойцов: есть убитые и раненые. Те, кто способен двигаться, спешно отступают.

По более габаритным целям работают расчеты РСЗО "Ураган". На этот раз воздушная разведка сообщила координаты местонахождения автомобилей ВСУ, которые подвозят к линии соприкосновения боеприпасы. После огневого поражения ракетчики сразу меняют позиции, чтобы избежать контрбатарейного удара.

Расчищая путь пехоте и мотострелковым подразделениям при наступлении, активно работают артиллерийские установки 2С3 "Акация". Они "вскрывают" укрепления противника, бьют по скоплению живой силы и колоннам военной техники ВСУ. Прикрывают друг друга наши военные не только на земле, но и воздухе. Именно такая задача стоит перед экипажами многоцелевых истребителей Су-30см и Су-35с – они поддерживают бомбардировщики и штурмовики, пока те наносят удары по военным объектам ВСУ. Эта защита себя оправдывает – во время вылета был обнаружен и уничтожен украинский военный самолет.

Оператор устанавливает на квадрокоптер штатную радиостанцию "Азарт". Она станет ретранслятором, через который будут связываться боевые подразделения. В небе устройство увеличивает дальность работы радиостанций на земле в два раза.

Также с его помощью можно пересылать точные координаты целей по зашифрованным  и скоростным каналам.

"У радиорелейной станции в этом очень большие преимущества. Огромная скорость передачи, не сравнить ни с чем. Конечно, можно поспорить - это оптические линии связи. Но оптические линии связи на такие расстояния оперативно никак нельзя проложить", - говорит Николай, командир роты связи Западного военного округа.

Связисты Минобороны организовали телемост между военнослужащими Северного флота, которые сейчас находятся в зоне СВО, и их семьями в Мурманской области. Это – редкая возможность отвлечься от выполнения боевых задач, пообщаться с женами и увидеть детей. Встречу в режиме онлайн ждали с нетерпением. Родные военных даже подготовили небольшую концертную программу.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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