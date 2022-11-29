ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ведущие мировые СМИ призвали Вашингтон снять обвинения с Ассанжа

11:50
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Ему грозит 175 лет тюрьмы

Снять обвинения с Джулиана Ассанжа призвали Вашингтон ведущие мировые СМИ.

Американская New York Times, французская Mond, испанская El Pais, британские газеты Guardian и Times и немецкий журнал Spiegel опубликовали открытое письмо, адресованное правительству США. Они отметили, что раскрытие конфиденциальной информации в интересах общества - важнейшая часть работы журналистов. Судебное преследование австралийца создаёт опасный прецедент, угрозу свободе слова и демократии.

Напомню, создатель WikiLeaks опубликовал самый большой в американской истории объём секретных данных, в том числе об убийствах мирных жителей Ирака. В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа
Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.