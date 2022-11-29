Ведущие мировые СМИ призвали Вашингтон снять обвинения с Ассанжа

Ему грозит 175 лет тюрьмы

Снять обвинения с Джулиана Ассанжа призвали Вашингтон ведущие мировые СМИ.

Американская New York Times, французская Mond, испанская El Pais, британские газеты Guardian и Times и немецкий журнал Spiegel опубликовали открытое письмо, адресованное правительству США. Они отметили, что раскрытие конфиденциальной информации в интересах общества - важнейшая часть работы журналистов. Судебное преследование австралийца создаёт опасный прецедент, угрозу свободе слова и демократии.

Напомню, создатель WikiLeaks опубликовал самый большой в американской истории объём секретных данных, в том числе об убийствах мирных жителей Ирака. В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы.



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