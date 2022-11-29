Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Саши Погородней

У девочки нейробластома забрюшинного пространства

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Год назад Саше Погородней поставили смертельный диагноз - нейробластома забрюшинного пространства. Девочка перенесла целых шесть курсов химиотерапии. Лечение дало результат. Но организм ребёнка ослаб. И теперь, чтобы помочь Саше окончательно справиться с недугом, необходима срочная трансплантация костного мозга. Стоит она очень дорого, семья собрать нужную сумму просто не в силах.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Саши. Чтобы помочь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Когда Татьяна и Александр играют со своей дочкой Сашенькой и видят ее улыбку, они забывают обо всех кошмарах, которые пришлось пережить за этот год. Только огромный шрам через весь детский животик постоянно возвращает к действительности. У девочки смертельное заболевание - нейробластома забрюшинного пространства. Гигантскую опухоль, 18 сантиметров в диаметре, обнаружили, когда Саше был годик и 3 месяца.

"Врачи никаких шансов не давали. Так как образование большое, неоперабельно - либо химией только пытаться что-то сделать. Тут такой результат: либо химия положительный результат даст, либо нет", - говорит мама Татьяна Погородняя.

Девочка перенесла целых шесть курсов химиотерапии. Мама говорит, это было мучительно, но лечение помогло. Опухоль удалось уменьшить в два раза и удалить из организма.

Но врачи непреклонны: говорят это лишь успешный этап лечения. Слишком огромная была опухоль, слишком долго сидела в маленьком теле, слишком большой урон нанесла организму.

"Ты понимаешь, что сделать ничего не можешь. Любое какое-нибудь влево-вправо - это все. Что-то пойдёт не так и твоего ребёнка может не стать", - говорит мама.

Чтобы окончательно победить болезнь, Саше необходимо провести трансплантацию костного мозга. Причем в ближайшие дни, пока показатели крови стабильны. Но сейчас конец года, собрать документы на бесплатную квоту от государства семья просто не успеет. Значит, нужно искать средства на платную операцию. Она стоит 1900000 рублей. Сашин папа едва может скрыть слёзы от бессилия - ему неоткуда взять такую сумму. Выход один - обратиться за помощью к людям:

"Нужна помощь… да.. случилось у нас в семье горе. Мы не ожидали, что нас это коснётся. Сашенька при рождении была абсолютно здоровый ребёночек", - едва сдерживает слезы Александр Погородний.

Их жизнь будто замерла - первый такой важный успех в лечении Саши упёрся в необходимость срочно собрать огромную сумму денег.

"Мы очень просим благотворителей: люди, пожалуйста, откликнитесь, помогите, на нашу просьбу. Нам очень нужно этот этап лечения пройти", - говорит мама.

В родном Краснодаре маму, папу и сестрёнку ждёт старший сын Артём. Он остался с бабушкой. Очень скучает и плачет, когда родители звонят по видеосвязи.

"Самая главная цель, мы с сыном договорились - это спасти Сашеньку. Надо это все пережить. Конечно, он соглашается, он у нас мальчик очень умный. Его главная мечта на Новый год - чтобы никто не болел", - говорит мама.

Будет ли он вообще, этот Новый год? Доживёт ли до него эта чудесная девочка с огромными глазами - сейчас зависит только от того, удастся ли найти деньги на операцию. Мама и папа Саши говорят: это очень страшно - так зависеть от неравнодушия абсолютно незнакомых людей. Но они верят в доброту и чудо. И что их Сашенька непременно останется с ними.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

У девочки очень мало времени. Операцию нужно провести как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александры Погородней, программа 1556

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