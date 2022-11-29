Сакские грязи: как добывают сырье и на сколько хватит запасов

В Сакских санаториях в Крыму круглый год отдыхают туристы из разных регионов нашей страны

Лечебные ванны, аппликации и обёртывания - Сакские санатории Крыма ежегодно принимают десятки тысяч человек. Благодаря целебной грязи, которую достают со дна озера одного из старейших курортов России, удаётся вылечить более сотни различных заболеваний.

На промысел выходят еще на рассвете. В 8 утра черную массу уже подают в систему очистки. На берегу очередь. Пансионаты и санатории забирают свежую целебную грязь для ежедневных процедур.

"Грязь добывается с глубины 1,5 метра, отрабатывается слой грязи мощностью до 90 сантиметров. В данную баржу за одну ходку можно загрузить до 28 тонн лечебной грязи", - говорит Евгений Гуськов, мастер грязедобывающего комплекса ГУНПП РК "КРЫМСКАЯ ГГРЭС".

Крымская гидрогеологическая станция появилась на Сакском озере 96 лет назад. Но масштабную реконструкцию удалось провести только после воссоединения Крыма и России. Появились новые баржи, увеличился объем хранилищ.

Сакское озеро – это сложное гидротехническое сооружение. Оно состоит из нескольких частей. Главная – это восточная, где сейчас ведется добыча, и западная – резервная. Ежегодно здесь достают до 3 тысяч тонн грязей. В советские времена объемы были в пять раз больше, и сейчас можно их нарастить. В таком случае запасов озера хватит еще на 500 лет.

Солевой баланс постоянный – его поддерживают с помощью морского водозабора и систем отведения сточных пресных вод. Озеру не дают пересыхать, поэтому, в отличие от грязей Мертвого моря в Израиле, сакские – живые.

"В донных отложения сакского озера до глубины 5, а возле моря до 17 метров – это все живые организмы. Микроорганизмы, микроводоросли, бактерии, которые и создают вот эту органику", - говорит Валерий Васенко, ведущий геолог ГУНПП РК "КРЫМСКАЯ ГГРЭС".

Грязи, рапа – концентрат солей, минеральная вода – основа для бальнеологической косметики. Большую часть продукции заказывают крымские санатории, треть уходит на материк. В этому году планируется нарастить поставки в Белоруссию.

"Мы выпускаем более 70 наименований косметики. Хорошо себя зарекомендовали на рынке вытяжки из сакской грязи, маски на основе сакской грязи, мыло очень хорошо с добавками сакской грязи и рапы востребованы. Ассортимент мы с каждым годом расширяем", - говорит Валентин Иваницкий, директор ГУНПП РК "КРЫМСКАЯ ГГРЭС".

"Земля, исцеляющая всякие раны" - писал ученый Птолемей. Здесь лечились греки, скифы и татары. Изучение озера началось в 19 веке, а в 1828 году в Саках открылся первый в мире грязевой курорт. Хирург Пирогов рекомендовал заживляющие процедуры, Бурденко разработал основы лечения.

"Сюда едут в основном с проблемами суставов, с грыжами. После курса лечения люди обходятся без операций. Большое значение бесплодие, у нас очень многие приезжают сюда за детками, а потом приезжают к нам уже втроем, и просто на море отдыхать", - говорит Наталья Камышева, ванщица санатория

Сегодня с помощью грязей лечат более сотни заболеваний. Методы разные – точечные аппликации, обертывания или щадящие ванны.

"В том году приехал лечить плечо, которое болело, и знаете, после вот двух-трех недельного курса у меня полностью прошло плечо, и год не болело. Я подумал: ну что ж делать, надо приехать второй год и привезти супругу", - говорит Сергей Басыня.

Эффект от процедур магический, результат – сплошные чудеса, говорят отдыхающие. Только в прошлом году курс лечения в сакских санаториях прошли более 60 тысяч человек.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Саки, Республика Крым.

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