В России с коронавирусом госпитализировали 1500 человек

Скончались 53 пациента

За сутки в России госпитализированы 1500 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 4928 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 5863 человека, скончались 53 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 912 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 224. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 574 человека, в Московской области – 83.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21584740 случаев заболевания, зарегистрировано 391943 летальных исхода.

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