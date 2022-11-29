В России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Показатель вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей

Заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в России выросла почти на 20%.

Показатель вырос за неделю на 18,5%, сообщили во вторник, 29 ноября, в Роспотребнадзоре. В 43 регионах показатель выше, чем в среднем по стране.

"В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (18,1%), РС-вирусов (14%), метапневмовирусов (12,1%), аденовирусов (9,7%)", - заявили в Роспотребнадзоре.

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 44 регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Свиной грипп зафиксирован уже в 55 регионах России, он преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа.

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