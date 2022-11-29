Генсек НАТО заявил о попытках Китая нарастить присутствие в Европе

Столтенберг призвал обратить на это внимание

Китай пытается увеличить свое присутствие в Европе\. Такое заявление во вторник, 29 ноября, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как заявил политик во время выступления на "Бухарестском форуме", "Китай подходит все ближе к нам".

Столтенберг предупредил союзников по НАТО о попытках китайских властей увеличить присутствие в Европе, в том числе "разными активностями и попыткой контролировать критическую инфраструктуру", сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что стратегия Великобритании во внешней политике должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Политик отметил, что в нынешних геополитических условиях неэффективно строить политику на краткосрочную перспективу, когда "наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу".

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