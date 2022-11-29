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Экс-командующий НАТО рассказал о возможной "промежуточной победе Путина"

12:20
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Россия победит, если Киев запросит передышку, заявил военный

Запрос Киева на прекращение огня или даже перемирие станет промежуточной победой президента России Владимира Путина в специальной военной операции. Такое мнение высказал бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
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По мнению Кларка, у российской армии есть все необходимое, чтобы наносить украинцам "существенный урон". В частности, в России "до сих пор могут производить достаточное количество ракет и поддерживать подобный темп наступления еще несколько недель и более".

Однако, считает отставной военный, если российская армия сумеет оттеснить позиции ВСУ и заставить украинцев запросить передышку или прекращение огня, тогда "Путин победит".

Президент России намерен вынудить Киев запросить перемирие, заявил Кларк в эфире телеканала CNN.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал заявление президента Украины о том, что Москва якобы хочет получить "передышку" в спецоперации. Песков напомнил, что достичь целей спецоперации "можно разными способами и в разных форматах".

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