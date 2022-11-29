Кремль опроверг передачу Путиным сообщений Макрону через Токаева

Президент Казахстана накануне побывал в России

Российский лидер Владимир Путин не передавал никаких сообщений французскому коллеге Эмманюэлю Макрону через президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

28 ноября президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились в Москве. Лидеры двух стран подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Как отметил Владимир Путин, Россия остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана.

После поездки в Россию Токаев отправится во Францию, где в Париже встретится с президентом государства Эмманюэлем Макроном.

На вопросы журналистов о возможном послании Путина Макрону, которое могло быть передано с Токаевым, Песков ответил отрицательно, сообщает РИА Новости.

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