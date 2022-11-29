В Кремле подтвердили создание газового союза с Казахстаном и Узбекистаном

Он отвечает интересам трех стран

Идея "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана очень актуальная для трех стран, она еще будет оформляться.

Об этом во вторник, 29 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

""Безусловно, эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом. Я имею ввиду в плане формулирования четких контуров. Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин предложил создать координационный механизм в рамках газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Не исключено, что для этого понадобится некое юридическое лицо.

"Может быть - конечно, это все еще предстоит обсуждать, - с неким юридическим лицом", - отметил пресс-секретарь.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин встретились в Кремле, где обсудили создание "тройственного газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

В свою очередь страны ЕС планируют строительство транспортных коридоров в обход России. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, речь идет, в частности, о Транскаспийском транспортном маршруте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"