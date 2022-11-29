Кремль подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с Китаем в энергетике

В кабмине допустили участие китайских компаний в нефтяных проектах в России

Российская сторона открыта и заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что у Москвы установился "весьма развитый диалог с китайскими партнерами по теме энергетики", который охватывает самые различные области.

Песков подтвердил заинтересованность и готовность России углублять сотрудничество с КНР в этом направлении, сообщает РИА Новости.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия готова рассмотреть вопрос об участии китайских компаний в нефтяных проектах. О готовности к сотрудничеству с Китаем в нефтяных проектах сообщал и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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