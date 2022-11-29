Столтенберг обвинил Россию в невозможности наладить диалог

НАТО якобы много лет старается выстроить коммуникацию с Москвой

В НАТО многие годы старались стоить конструктивные отношения с Россией, однако она "отошла от этого диалога". Такое заявление во вторник, 29 ноября, сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По утверждению политика, "нет никакой возможности продолжать содержательный диалог, который мы пытались выстроить на протяжении многих лет", поскольку он "не работает в тех условиях, которые мы сейчас переживаем".

Генсек НАТО при этом подчеркнул необходимость военных каналов связи с Россией, чтобы снизить риски инцидентов, а в случае их возникновения — не дать им выйти из-под контроля.

Кроме того, Столтенберг отметил, что важно продолжать поддерживать контакты между НАТО и Россией по контролю над вооружениями, сообщает РИА Новости.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что исключает возможность для "содержательного диалога" с Россией в нынешних условиях. Политик отметил, что "пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога".

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