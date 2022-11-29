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Столтенберг обвинил Россию в невозможности наладить диалог

13:21
  • вторник
  • 29 ноября 2022

НАТО якобы много лет старается выстроить коммуникацию с Москвой

В НАТО многие годы старались стоить конструктивные отношения с Россией, однако она "отошла от этого диалога". Такое заявление во вторник, 29 ноября, сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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По утверждению политика, "нет никакой возможности продолжать содержательный диалог, который мы пытались выстроить на протяжении многих лет", поскольку он "не работает в тех условиях, которые мы сейчас переживаем".

Генсек НАТО при этом подчеркнул необходимость военных каналов связи с Россией, чтобы снизить риски инцидентов, а в случае их возникновения — не дать им выйти из-под контроля.

Кроме того, Столтенберг отметил, что важно продолжать поддерживать контакты между НАТО и Россией по контролю над вооружениями, сообщает РИА Новости.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что исключает возможность для "содержательного диалога" с Россией в нынешних условиях. Политик отметил, что "пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога".

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