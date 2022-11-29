Регионам посоветовали отказаться от массовых новогодних мероприятий

Существует вероятность всплеска заболеваемости гриппом

Российским регионам лучше отказаться от проведения массовых новогодних мероприятий. Такую рекомендацию во вторник, 29 ноября, дал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Как отметил эксперт, начинается подготовка к Новому году. В этих условиях он просит региональные власти воздержаться от "всякого рода организаций массового празднества".

Онищенко отметил, что в предыдущие годы распространение гриппа начиналось после зимних каникул, а в 2022 году оно началось значительно раньше. Массовые мероприятия в новогодние праздники могут спровоцировать еще больший рост заболеваемости, цитирует академика ТАСС.

29 ноября в Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России за неделю выросла почти на 20%. В 43 регионах показатель выше, чем в среднем по стране. Свиной грипп зафиксирован уже в 55 регионах России, он преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа.

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