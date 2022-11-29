Путин: права и свободы граждан должны быть незыблемы

В сфере правосудия остается немало проблем

Президент России Владимир Путин заявил во вторник в ходе выступления на съезде судей, что проблемы сегодняшнего дня не могут служить оправданием для поверхностного и обвинительного подхода в работе судов и следствия.

Как подчеркнул глава государства, права и свободы граждан России должны быть незыблемы.

Необходимо в максимально сжатые сроки интегрировать новые регионы России в судебную систему страны, также указал президент.

По его словам, в сфере правосудия остается немало проблем, съезд судей призван помочь их решить.

С 2016 года число осужденных на реальные сроки снизилось на 19%, в 2022-м вынесено 9 тысяч оправдательных приговоров, отметил Путин.

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