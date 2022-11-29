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В Минске похоронили главу МИД Белоруссии

18:00
  • вторник
  • 29 ноября 2022

С руководителем белорусской дипломатии простился Александр Лукашенко

Похороны главы МИД Белоруссии Владимира Макея прошли сегодня в Минске, передает "ТВ Центр".

С руководителем белорусской дипломатии простился президент страны Александр Лукашенко. Также на церемонии присутствовали замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и наш посол в Белоруссии Борис Грызлов.

Дипломаты отметили, что Макей был большим другом нашей страны. Он последовательно поддерживал идею союза трех братских стран: Украины, России и Белоруссии. С его именем связана история заключения Минских соглашений. 

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Прощание с главой МИД Белоруссии Макеем
Прощание с главой МИД Белоруссии Макеем
Александр Лукашенко на церемонии прощания с Владимиром Макет
Александр Лукашенко на церемонии прощания с Владимиром Макет
Церемония прощания с Владимиром Макет
Церемония прощания с Владимиром Макет
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